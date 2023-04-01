В Баку завершился международный юношеский турнир по боксу, посвященный 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, на соревновании, которые проходили в 13 весовых категориях приняли участие более 100 спортсменов из 11 стран.

Так, Билал Назаров, Зидан Гумбатов и Субхан Бабаев поднялись на высшую ступень пьедестала почета.

Проиграв лишь в решающем поединке, Эльбрус Керимли довольствовался вторым местом.

Среди других наших боксеров Уджал Мусаев, Фаиг Моллаев, Эльдар Абдуллазаде, Азад Джавадзаде, Вагиф Гаджиев, Мирхасан Ибрагимов, Аббасгулу Шадлинский, Рустам Нейматов, Ровшан Аббасов, Рза Рзаев, Мирджалал Мирагаев, Фуад Бабаев и Мухаммед Джафаров завоевали третье место.