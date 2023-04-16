Сегодня азербайджанская делегация посетила пострадавшую от землетрясения турецкую провинцию Кахраманмараш.

Как сообщает АПА, в состав делегации вошли вице-спикер Милли Меджлиса Адиль Алиев, председатель парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов, руководитель «APA Media Qrup» Вюсаля Махиргызы, певица Азерин, председатель Общественного объединения просвещения демобилизованных военнослужащих Эмин Гасанли, участник войны Ахлият Мехтиев, заведующий сектором Центра социальных исследований Афган Велиев и предприниматель Асиф Гурбан.

Делегация посетила палаточные городки, построенные правительством Азербайджана для пострадавших от землетрясения в Кахраманмараше, и в 360 палатках была роздана помощь семьям по случаю Рамазана. Делегация провела встречу с пострадавшими и побеседовала с ними. Пострадавшие от землетрясения выразили признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, первому вице-президенту Мехрибан Алиевой и Азербайджанскому государству за поддержку, оказываемую им с первого дня после стихийного бедствия.

Посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов сказал, что помощь оказывалась на протяжении всего прошедшего времени, и будет продолжаться. В то же время при поддержке Азербайджана начинается строительство домов для пострадавших от землетрясения. Делегация также посетила площадку, выделенную для строительства.