В Азербайджане представили уникальную трехмерную азбуку: «Ничего подобного в мире еще нет», — рассказывает # автор концепции и дизайна проекта Тамилла Аббасова.

Над книгой она трудилась около двух лет. Признается, что на создание уникальной азбуки ее вдохновил внук Мухаммед, ученик бакинской школы номер 160, а в технической разработке помогали дочки.

Также Мухаммед стал «лицом» книги – фотография мальчика украшает обложку издания.

Презентация прототипа книги «Оживающие буквы» состоялась в Бакинском книжном центре. Были представлены готовые варианты книги на двух языках – азербайджанском и русском. Концепция книги имеет ряд особенностей.

Расчитанная главным образом на детей дошкольного и младшего школьного возраста книга, помимо своей основной функции, призывает юных читателей к бережному обращению к природе, так как трехмерные детали, сопровождающие каждую букву на странице, выполнены из подручных средств:

«То есть все то, что мы привыкли выбрасывать в мусор – бумага от цветов, фантики, и прочие материалы, которые могут быть использованы в переработке», — поясняет Т.Аббасова.

Свою книгу ребенок должен доработать сам – к изданию прилагается пакет с трехмерными бумажными фигурами в сложенном виде и электронная инструкция, доступная для чтения с гаджетов при наведении на специальный баркод.

Готовая книга «оживает» при перелистывании – каждая буква раскрывается в трехмерном символе, начинающемся на эту букву:

«Главная цель проекта – дать детям возможность в игровой форме приобщиться к языку абстрактных символов. Такая практика также будет очень полезна в том числе детям с ограниченными возможностями, для которых первостепенное значение имеет тактильность», — рассказывает Т.Аббасова.

При наведении на QR-код книга «заговорит» с читателем на языке анимации, что является еще одним преимуществом уникальной азбуки Тамиллы Аббасовой.

Автором дополненной реальности в книге является Шалаля Саламзаде, а руководителем проекта — эксперт в области культурной политики и арт-менеджмента Джахангир Салимханов.

Т.Аббасова подчеркивает, что подобные книги в стиле поп-арт уже давно не являются новшеством, однако в основном они посвящены знаменитым сказкам и популярным произведениям для детей:

«Книга в технике поп-арт с образовательным акцентом будет напечатана впервые. У меня готовы варианты на четырех языках, помимо азербайджанского и русского, это также английский и немецкий», – говорит автор проекта, подчеркивая, что этим она не намерена ограничиваться и в будущем создаст «Оживающие буквы» и на других языках мира.

В настоящий момент Т.Аббасова ищет партнеров для выпуска книги в свет.