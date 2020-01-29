Представитель Азербайджана выступит в первом полуфинале европейского песенного конкурса «Евровидение» — 2020», который этом году примет Роттердаме, сообщает # со ссылкой на официальный сайт конкурса.
В первом полуфинале, который состоится 12 мая также выступят Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.
Во втором полуфинале 14 мая выступят представители Австрии,
Жеребьевка стран состоялась накануне в Роттердаме. Азербайджан пока что не объявил имя исполнителя, который представит нашу страну на евроконкурсе.