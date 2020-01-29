Азербайджан — в первом полуфинале «Евровидения»

Представитель Азербайджана выступит в первом полуфинале европейского песенного конкурса «Евровидение» — 2020», который этом году примет Роттердаме, сообщает # со ссылкой на официальный сайт конкурса.