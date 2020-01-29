Азербайджан — в первом полуфинале «Евровидения» 

Представитель Азербайджана выступит в первом полуфинале европейского песенного конкурса «Евровидение» — 2020», который  этом году примет Роттердаме, сообщает # со ссылкой на официальный сайт конкурса.
В первом полуфинале, который состоится 12 мая также выступят Северная Македония, Беларусь, Литва, Швеция, Словения, Австралия, Ирландия, Россия, Норвегия, Кипр, Хорватия, Мальта, Израиль, Украина, Румыния и Бельгия.

Во втором полуфинале 14 мая выступят представители Австрии, Молдовы, Дании, Болгарии, Швейцарии, Польшы, Армении, Финляндии, Латвии, Сан-Марино, Португалии, Грузии, Греции, Чехии, Сербии, Исландии, Албании и Эстонии.

Жеребьевка стран состоялась накануне в Роттердаме. Азербайджан пока что не объявил имя исполнителя, который представит нашу страну на евроконкурсе.
| 2020-01-29T10:51:04+00:00 29 января 2020, 12:11|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss