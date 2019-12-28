Азербайджан увеличил экспорт метанола на 76% за год

В январе-ноябре текущего года Азербайджан экспортировал метанол на 63,5 млн долларов.

Об этом сообщает декабрьский «Обзор экспорта» Центра анализа экономических реформ и коммуникаций.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель больше на 27,4 млн долларов или 75,9%.

Производство метанола осуществляется на метаноловом заводе Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), расположенном в Гарадагском районе.

Метаноловый завод сдан в эксплуатацию в 2013 году, передан под управление ООО SOCAR Methanol с 2016 года, а с августа 2017 года стал собственностью компании. Максимальная производительность завода составляет 650-700 тысяч тонн метанола в год.

По данным SOCAR, в общем объеме экспорта нефтепродуктов компанией за 11 месяцев доля метанола превысила 21%. SOCAR Methanol направляет на экспорт 95% своей продукции.(report)