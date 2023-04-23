В целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, а также в качестве меры реагирования на то, что 22 апреля Армения в одностороннем порядке, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года установила пограничный пункт пропуска на границе с Азербайджаном на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди, 23 апреля в 12:00 подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской Республики установили пограничный пункт пропуска на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Азербайджана.

Сообщается, что об этом проинформированы командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр.