По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) отправили в Украину медикаменты и медицинское оборудование для оказания гуманитарной помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Как сообщили в агентстве, самолет с медикаментами вылетел в Украину 27 февраля.

Акт приема-сдачи медикаментов подписали чрезвычайный и полномочный посол Украины в Азербайджане Владислав Каневский и исполняющий обязанности председателя правления TƏBİB Вугар Гурбанов.