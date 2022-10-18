Сегодня в Азербайджане отмечается национальный праздник — День восстановления государственной независимости, установленный в честь принятия в этот день в 1991 году Верховным Советом Республики Конституционного акта о государственной независимости Азербайджана от СССР.

Изначально праздник назывался День государственной независимости, но на пленарном заседании парламента Азербайджана 12 октября 2021 года депутаты во втором чтении приняли законопроект, согласно которому 18 октября предложено отмечать в стране как День восстановления независимости.

30 августа 1991 года на внеочередной сессии Верховного Совета Азербайджана была принята Декларация о восстановлении государственной независимости Республики. Одновременно с этим было принято постановление Верховного Совета Азербайджанской Республики «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики».

Во исполнение этого решения, основываясь на Декларации о независимости, принятой Национальным Советом Азербайджана 28 мая 1918 года, и руководствуясь Декларацией Верховного Совета Азербайджана от 30 августа 1991 года «О восстановлении независимости Азербайджанской Республики», Верховный Совет АР 18 октября 1991 года принял Конституционный акт о государственной независимости Азербайджанской Республики и учредил основы государственного, политического и экономического устройства независимой Азербайджанской Республики.

С этого момента Азербайджан приобрел государственную самостоятельность, а 18 октября стало праздником национальной независимости. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий.