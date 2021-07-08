«Наша страна осуществляет успешное экономическое торговое партнерство с Европейским союзом (ЕС)».

Как сообщает Report, об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал в своем аккаунте в Twitter.

«На встрече с комиссаром Еврокомиссии по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели мы с моим коллегой, министром энергетики Парвизом Шахбазовым обменялись мнениями о сотрудничестве при восстановлении освобожденных территорий, развитии малого и среднего бизнеса, финансовых инструментах, предлагаемых ЕС, и приоритетных сферах для инвестиций», — добавил министр.