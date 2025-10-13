Сборная Азербайджана по футболу уступила команде Украины в матче отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

Встреча на стадионе «Краковия» в польском Кракове завершилась со счетом 2:1.

Алексей Гуцуляк вывел украинцев вперёд на 30-й минуте, Нериман Ахундзаде на 45+3-й минуте сравнял счёт, победный гол забил Руслан Малиновский на 64-й минуте.

После этой игры сборная Украины с семью очками располагается на втором месте в турнирной таблице группы D, команда Азербайджана с одним очком находится на четвёртой строчке.

В следующем туре Украина 13 ноября сыграет в гостях с Францией, Азербайджан в тот же день примет на своём поле Исландию.