Азербайджан и Турция подали заявку на включение балабана в Список культурного наследия ЮНЕСКО

Азербайджан и Турция подали заявку на включение балабана в Список культурного наследия ЮНЕСКО, сообщает министерство культуры и туризма Турции.

В министерстве отметили, что также были поданы заявки на включение в список иных объектов, среди которых один — национальный, три — многонациональные.

Сообщается, что культура чая, балабан и анекдоты о Молле Насреддине представлены как многонациональные объекты.

Так, заявка на включение балабана в Список представлена совместно Азербайджаном и Турцией, анекдоты о Молле Насреддине – совместно Азербайджаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Туркменистаном.(Trend)