Азербайджан и Россия временно закрыли пункт пропуска на общей границе

«С 20:00 25 марта 2020 года временно приостановлен пропуск всех категорий граждан и транспортных средств через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в пункте пропуска «Ханоба» (АР) — «Тагиркент-Казмаляр» (РФ)», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос об ограничении пропуска граждан с 10:00 по 16:00, следующих в пешем порядке и на легковых транспортных средствах через государственную границу в пункте пропуска «Самур» (АР) — «Яраг-Казмаляр» (РФ).(Интерфакс-Юг)