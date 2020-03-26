Азербайджан и Россия временно закрыли пункт пропуска на общей границе

Власти Азербайджана и России решили временно закрыть пункт пропуска через границу «Тагиркент-Казмаляр» (Дагестан) — «Ханоба» (Азербайджан) между двумя странами из-за коронавируса, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ в Дагестане.

«С 20:00 25 марта 2020 года временно приостановлен пропуск всех категорий граждан и транспортных средств через государственную границу между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией в пункте пропуска «Ханоба» (АР) — «Тагиркент-Казмаляр» (РФ)», — сказал собеседник агентства.

Кроме того, по его словам, рассматривается вопрос об ограничении пропуска граждан с 10:00 по 16:00, следующих в пешем порядке и на легковых транспортных средствах через государственную границу в пункте пропуска «Самур» (АР) — «Яраг-Казмаляр» (РФ).(Интерфакс-Юг)

| 2020-03-26T09:42:26+00:00 26 марта 2020, 11:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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