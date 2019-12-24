Азербайджан и АБР подписали кредитное соглашение на $250 млн

Правительство Азербайджана и Азиатский банк развития (АБР) подписали кредитное соглашение на сумму в 250 миллионов долларов, выделенного на реализацию программы «Совершенствование управления и повышения эффективности государственного сектора (Подпрограмма 2)» «Improving Governance and Public Sector Efficiency Program (Subprogram 2)).

Как сообщили Report в бакинском представительстве АБР, соглашение подписали от имени правительства Азербайджана министр финансов Самир Шарифов, от АБР – глава представительства банка в Азербайджане Нариман Маннапбеков.

Напомним, что Совет директоров Азиатского банка в декабре 2017 года утвердил предоставление Азербайджану программного кредита на «Совершенствование управления и повышения эффективности государственного сектора» в размере 500 миллионов долларов, который был разделён на две части — каждая по 250 миллионов долларов. Средства рассчитаны на поддержу реализации целого ряда мероприятий по углублению структурных реформ, направленных на дальнейшую диверсификацию экономики.

«Первая часть кредита была выделена сразу после подписания данного программного кредита. Предоставление второй части было обусловлено продолжением указанных реформ», — отметили в представительстве.

В АБР считают, что правительство Азербайджана реализовало 22 меры по реформам в области государственного финансирования, улучшения корпоративного управления в государственных компаниях и финансовом секторе: «Одной из важнейших мер стало принятие современных корпоративных правил и стандартов в госкомпаниях».

Как отметили в представительстве АБР, эти реформы имеют важное значение для экономики Азербайджана и будут способствовать устойчивому развитию и росту в долгосрочной перспективе.

28 ноября 2019 года Совет директоров АБР одобрил предоставление второй части программного кредита.

Азиатский банк развития был учрежден в 1966 году и имеет 68 стран-членов. Штаб-квартира банка расположена в столице Филиппин — Маниле. Азербайджан был принят в АБР в декабре 1999 года.

За 20 лет сотрудничества банк одобрил выделение Азербайджану кредитов, гарантий и грантов технического содействия на сумму около пяти миллиардов долларов на реализацию более чем 80 проектов в государственном и частном секторах.