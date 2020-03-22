Азад Исазаде: «У меня стали появляться пациенты с коронафобией»

Угроза распространения коронавируса затронула всех и каждого, но если одни спокойно реагируют на происходящее, то другие испытывают настоящую панику.

О том, как справиться с тревогой и вести себя в сложившихся условиях # рассказал психолог Азад Исазаде.

– Сейчас в интернете много противоречивых данных о коронавирусе и постов, способных внушить тревогу. Стоит ли постоянно отслеживать подобную информацию или от этого больше вреда, чем пользы?

– Безусловно нужно знать о том, какова ситуация с коронавирусом в стране и в мире. Но также нужно уметь фильтровать информацию, иметь информационный иммунитет. Если такового нет, и человек крайне восприимчив и раним, то ему стоит ограничиться исключительно официальными источниками информации. Сейчас реальной картины не знает никто, но у страха глаза велики, многих пугает именно неизвестность.

– В последние дни существенно выросли объемы продаж продовольствия. Можно ли это считать одним из признаков панических настроений?

– В нашей стране, к счастью, массовой паники среди населения нет, хотя количество покупок продуктов питания ожидаемо увеличилось. У нас есть социальный иммунитет. Многие прошли закалку периодом дефицита, талонов и очередей, потому им ничего не страшно. Наш народ больше готов к трудностям и катаклизмам, нежели люди на Западе, и это показала даже ситуация с коронавирусом. Они более избалованные комфортной жизнью и там больше тех, кто не выдерживают социального напряжения. Потому европейцы и американцы сметают с полок магазинов и мыло, и туалетную бумагу.

Сколько бы мы не запасались, обеспечить себя всем необходимым надолго невозможно, но иметь стратегический запас определенных продуктов нелишне. А вот если мы покупаем больше, чем нужно, кому- то этот товар может не достаться. К тому же паника способствует росту цен, напряженной ситуации со снабжением.

– И все же некоторые люди не могут справиться с тревожностью в данной ситуации…

– Да, стоит кому-то чихнуть или покашлять рядом, как первая мысль сразу о коронавирусе. А ведь весна всегда была сезоном простуды и аллергии. У меня стали появляться пациенты с коронафобией. Сейчас в состоянии коронафобии находится немалая часть населения. Когда угроза эпидемии начнет спадать, большинство людей успокоится, но у определенного процента фобии останутся. Потому, если сейчас больше нагрузки на инфекционистах, то потом она ляжет на плечи психологов, психотерапевтов и невропатологов. Речь идет о неврозе навязчивых состояний, который проявляется в том, что люди испытывают сердцебиение, потливость, тревогу, снижение аппетита, страх выходить из дома. Самоизоляция должна быть осмысленным решением, но если у человека есть необходимость выходить из дома, это не должно сопровождаться паникой. Достаточно соблюдать всем известные меры предосторожности. Как бы то ни было, жизнь продолжается.

– Есть и те, кто впадают в другую крайность, не воспринимая угрозу заболеть всерьез. Как работать с таким контингентом?

– Действительно, тех, кто игнорирует проблему и проявляет халатность, немало. Например, многие до последнего не отменяли бронь в отелях на Новруз в регионах. На тех, кто не хочет верить в серьезность происходящего, подействуют только запретительные меры. Потому я считаю правильным решением ввести частичную социальную изоляцию. К сожалению, халатностью отличаются многие родители, которые привыкли приводить в детсады и школы больных детей. В связи с этим разумным было решение первыми закрыть именно детские образовательные учреждения. Вообще, надо избегать и безалаберности, и паники, они одинаково опасны.

–Как пережить режим социальной изоляции и самоизоляции, ведь не всем просто долгое время сидеть дома?

– Во -первых, надо понимать, для чего эти меры. Самоизоляция, безусловно, нужна, так как она позволяет снизить нагрузку на систему здравоохранения. Основная масса людей переносит коронавирус бессимптомно, поскольку болезнь может протекать в легкой форме. Они могут быть больны и не подозревать об этом, но в результате перенесенного заболевания вырабатывается иммунитет. Однако не стоит полагаться на легкое течение болезни, нужно постараться обезопасить себя и близких. В особой зоне риска люди в возрасте из-за наличия у многих из них хронических заболеваний.

Кто-то переносит самоизоляцию хорошо, кто-то, в основном те, кто привык к активному образу жизни, готовы на стенку лезть в четырех стенах. Считаю, что не стоит сидеть сутками напролет в квартире, при хорошей погоде можно прогуляться там, где нет или мало людей. Дома у людей стандартные занятия – уборка, интернет, телевидение, книги. Можно начать учить иностранный язык, найти себе хобби. Надо искать положительные моменты даже в такой ситуации.

– Какие выводы необходимо сделать из происходящего?

– Надо уяснить для себя, что вирусы жили, живут и будут жить рядом с нами. Да, можно и нужно создавать вакцины, но и вирусы не стоят на месте, они мутируют. Необходимо менять привычки – поцелуи при встрече и рукопожатия стоит оставить в прошлом. Нужно менять стереотипы поведения. Так, в Европе давно соблюдают расстояние в очередях. У нас же подталкивают впереди стоящего, считая, что так очередь пойдет быстрее.

Данная ситуация заставила многих больше ходить пешком, чтобы не контактировать с людьми в общественном транспорте. А ведь хождение пешком – одна из необходимых составляющих здоровой жизни. Надеюсь, что эта привычка закрепится и останется после того, как обстановка нормализуется.