Автор «Черного лебедя» рассказал о мире после пандемии

Американский экономист и автор нашумевшей книги «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» Нассим Талеб заявил, что после пандемии коронавируса мир уже никогда не будет прежним.

По его мнению, глобальные перемены назревали давно и теперь стали неизбежными, они затронут всех людей и все сферы жизни.

Даже после отмены карантина сохранятся тенденции на онлайн-обучение и дистанционную работу, так как они помогают существенно оптимизировать расходы, заявил Талеб в интервью РБК.

Кроме того, многие люди начнут переселяться из городов в сельскую местность, то есть, начнется «рурализация» населения вместо многолетней урбанизации.

Изменятся и потребительские привычки, то есть, начнется «откат к старым добрым временам». Талеб уверен: за время самоизоляции люди научатся отказываться от излишеств в пользу действительно важных вещей. Эксперт считает, что пандемия уже изменила жизни людей, потому что они стали более бережливыми к своим ресурсам. «Находясь в самоизоляции, они учатся экономить деньги, избегая спонтанных покупок.

По мнению писателя, коронавирус ускорит переход к онлайн-образованию, а университеты станут не нужными. То же произойдет и с многими компаниями.

«Когда появились первые факс-машины, многие считали, что они «уничтожат города», ведь обмениваться документами теперь можно на расстоянии. То же самое говорили после появления интернета. Но вот сейчас Zoom и другие программы видеотелефонии наконец действительно исполнят эти прогнозы», – отметил он.

Также Талеб спрогнозировал, сколько может продлится пандемия. «Я не думаю, что пандемия продлится годы, — и все-таки она не спадет довольно долго. Кроме того, надо понимать, что отмена карантина не будет означать конца эпидемии», – подчеркнул он.

В конце марта Талеб заявил, что не считает непредсказуемым событием появление коронавируса нового типа и его быстрое распространение по миру. По его словам, общественность проигнорировала предупреждение ученых о том, что «фактически нужно было задушить коронавирус в зародыше, если это возможно, и действовать очень быстро».