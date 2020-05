Австрийский удар

Нефтяные цены несколько подтянулись, так теперь газовые обвально пошли вниз. Проблемы у российского «Газпрома» нарастают примерно в таком же темпе. За первый квартал убытки исчисляются десятками миллиардов рублей, а впереди лето, когда потребление газа всегда снижается.

Полная неопределенность с завершением газопровода «Северный поток-2». Вроде бы и корабли с баржами прибыли, и трубы завезли. Осталось только пройти 150 км и все строительство завершится. Однако проблемы на этом не заканчиваются, а начинаются.

Германия отказала в выведении из Газовой директивы ЕС и теперь «Газпром» либо должен продать газопровод другому владельцу, либо загружать трубу только на 50%. При этом американцы предупредили, что обычные российские фокусы, когда находят старушку, оформляют на нее фирму с многомиллиардными вложениями и она вроде бы совершенно самостоятельна. Ничего этого не будет и все будет отслеживаться, а за обман последуют жесткие санкции.

Вот с ними просто беда. Если газпромовское судно «Академик Черский» начнет достраивать газопровод, то попадет под санкции не только оно, а и владелец, то есть собственно «Газпром». Не сделать это президент Трамп не сможет, так как этого требует закон в четких выражениях. Что за такими действиями последует, даже описывать не будем.

И это далеко не все. Даже если «Северный поток-2» и будет достроен, то любой трейдер, который купит газ, по нему доставленный автоматически попадает под американские санкции. Навряд ли найдется много любителей таких острых ощущений, чтобы попасть в черные списки американского Министерства финансов.

Так что судьба у этого проекта незавидная. Сколько бы в Москве не надували щеки и кричали на весь белый свет, что достроят и ничего им не страшно, на самом деле опасаются и даже очень. Отсюда проволочки со строительством и прочие проблемы.

Вот как раз о последних и поговорим. Австрийская компания Österreichische Mineralölverwaltung AG, более известная по аббревиатуре OMV, один из крупнейших партнеров «Газпрома» в Европе. В недавнем прошлом, когда цены на газ были высокими, а потребление росло, две компании наладили не просто сотрудничество. Их руководители, главный исполнительный директор OMV Райнер Зеле и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер связаны дружескими отношениями. Настолько дружескими, что первый для второго устроил в венском дворце императоров Хофбурге праздник по случаю 15-й годовщины сотрудничества. Участвовало более 400 гостей и стоило это OMV €868 тыс.

Не удивительно, что по каждому случаю Райнер Зеле повторял, что санкции с России нужно снять, потому что от них страдают обе стороны. Из этого ничего не получалось, но Зеле свою роль в этом продолжал играть.

Пока на газовом рынке все было хорошо и горизонты окрашивались в голубые тона на это мало кто обращал внимание. Погуляли в зимнем императорском дворце, что для дорогого партнера не сделаешь. Бывает. Хотя уже тогда экономных австрийцев это покоробило.

Однако не вечен май. Как говорится, after dinner comes the reckoning — после обеда наступает время платить. С газом проблемы нарастали давно, но в Москве и Вене их предпочитали не замечать. И вот теперь пришлось резать по живому.

В компании OMV объявили существенное сокращение инвестиционных программ, в три раза сокращены инвестиции в российские нефтегазовые проекты и уменьшение текущих расходов на €200 млн. В компании около 800 сотрудников и речь зашла о сокращении штатов.

Из подлежащих сокращениям самыми пострадавшими оказались менеджеры второй линии или, как их называют, старшие вице-президенты. Зарплаты у них были достаточно большими. Таким людям есть что терять и падать с такой высоты крайне неприятно и даже обидно. Ведь работали они в компании не один год. И специалисты высокой квалификации.

Вторая проблема в том, что уровень их должностей означает допуск ко всем внутренним и внешним секретам. Более того, эти люди прекрасно осведомлены обо всех внутренних процессах и знают многое из того, что может заинтересовать соответствующие органы.

Количество недовольных возросло многократно, когда стало известно, что сокращение зарплат не затронуло самого господина Зеле. Его жалование €7,2 млн. в год или €20 тыс. в день нисколько не уменьшилось. Это самая большая зарплата в Австрии.

Сотрудники посчитали такое положение крайне несправедливым и поделились инсайдерской информацией с журналистами издания Dossie, специализирующемся на расследованиях, и контролирующими органами. В статье австрийский экономический журналист Ашвин Санкхолкар пишет, что менеджеры компании возмущены двойной моралью своего шефа и на условиях анонимности готовы предоставлять информацию о его жизни на широкую ногу за счет фирмы. Бывшие менеджеры готовы рассказать о документах, подтверждающих их информацию, и где они находятся.

Кроме зарплаты Зеле не экономил на вещах, которые трудно назвать оправданными. Например, он предпочитал летать на частных самолетах, вместо бизнес-класса на рейсовых. Как пишет Санкхолкар, на основе анализа счетов компании Jetfly, предоставляющей услуги частных самолетов, полеты Зеле обошлись компании, имеющей строгие правила экономии средств при бронировании авиабилетов, более чем в €400 тыс. Для России это обычная практика, но в Австрии совершенно другие правила и нормы.

В принципе, это могло остаться внутренним делом компании. Глава наблюдательного совета OMV Вольфганг Берндт после публикаций в прессе назначил проверку служебных расходов топ-менеджера на полеты и спонсорство в 2017-2019 гг. Результаты будут в июне.

Дело в том, что компания не просто частная. Более 33% ее акций принадлежит государству и Зеле растратил пусть и частично деньги налогоплательщиков. Это придает делу совершенно другой оборот. По результатам внутреннего расследования компанией и ее расходами займутся компетентные органы.

И здесь мы выходим на российское направление. Не только средства вкладывались в российские нефтегазовые проекты, прибыльность которых теперь все больше вызывает сомнение, но также спонсорство относительно любимой футбольной команды Владимира Путина «Зенит».

Автор статьи в Dossie пишет, что не нашел ни на сайте OMV, ни в официальных отчетах компании упоминания о том, что она с 2018 года является «одним из крупных покровителей российского футбола». Речь идет о €5 млн. в год спонсорских трат на «Зенит», что является «гигантской суммой для условий Австрии». Венский «Рапид» получает от OMV ежегодно только €1,2 млн. Как пишет журналист, «Мы понимаем, когда OMV спонсирует Венский оперный бал. Но футбол в России? Какая тут отдача?». Похоже, что подобные вопросы в Австрии задает не только он.

Расследование в отношении топ-менеджера компании OMV будет иметь серьезные последствия для ее сотрудничества с «Газпромом». Ясно, что от австрийцев «Зениту» не стоит ждать спонсорской помощи. Однако это не самое серьезное.

Возможные персональные перестановки в руководстве компании неизбежно приведут к пересмотру отношений с «Газпромом». Начиная от цены за газ и кончая инвестициями в освоение новых газовых месторождений.

Вообще политика Австрии в отношении России стала более сдержанной и ориентируется на общеевропейский тренд, где все больше тон задает Германия. Вот с Берлином у Москвы в последнее время не складывается. Начиная от заявления Ангелы Меркель в бундестаге о попытке взлома парламентской базы данных российскими спецслужбами, до все большей поддержки Украины в конфликте на Донбассе.

В этом смысле неприятности Райнера Зеле по финансовым вопросам вполне могут означать дальнейшее движение Австрии из пророссийского лагеря в противоположную сторону.

Пророссийских в Европе становится все меньше.