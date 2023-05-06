Напряжение с приближением украинского наступления возрастает. Это хорошо видно по нарастающей нервозности как среди политиков, военных экспертов и особенно кремлевских пропагандистов.

Оснований для этого более чем достаточно. Украинская сторона интенсифицирует удары по командным пунктам и логистическим хабам российских оккупационных войск в непосредственной близости от фронта, но также и в так называемом глубоком тылу.

Примером может служить налет беспилотников на нефтебазу в Севастополе, а также по складам боеприпасов в Бахмуте, вблизи Донецка и т.д. Все это данные украинского Генерального штаба и они подтверждаются воплями российских военкоров и публикациями, в частности, крымских властей.

Отдельно надо сказать о том, что все чаще пожары, взрывы происходят в самой России. Не только в пограничных областях, но далеко на Урале, в Сибири и Дальнем Востоке. Участились взрывы на железной дороге, в результате чего горят вагоны с нефтепродуктами и военным имуществом. Теряются локомотивы, с которыми у железнодорожников большие проблемы, их дефицит переходит в тотальный.

Украинская сторона не подтверждает свою причастность к отмеченным сложностям на российской территории, в отличие от того, что происходит в оккупированных областях.

И вот 3 мая происходит налет беспилотников на Кремль. Непосредственный ущерб небольшой, но психологическая встряска и сопутствующие имиджевые, а также пропагандистские потери очевидны.

В нападении на Кремль можно выделить три варианта, кто это сделал.

Первый. Украина неоднократно предупреждала, что располагает значительным количеством БПЛА с радиусом 1 тыс. км и более. Российские власти часто фиксировали падение невооруженных дронов в Рязанской, Тульской областях и в Подмосковье. В последнем случае все ближе к самой столице.

Легко предположить, что и было сделано телепропагандой в Белокаменной, что после разведывательных полетов Украина запустила дроны и на Кремль.

Второй. Дроны запустили российские спецслужбы, чтобы накануне украинского наступления взвинтить внутриполитическую обстановку и создать условия для объявления следующей более масштабной волны мобилизации. Родина в опасности, все в строй, потому что враги бьют уже в самое сердце страны.

Третий. Налет осуществила внутренняя российская оппозиция крайнего толка. Левого или правого. Это может в чем-то объяснить, как дроны долетели до самого Кремля.

Последний вариант носит чисто теоретический характер. В первую очередь потому что отсутствует достаточно организованная с соответствующими материальными и организационными возможностями оппозиция. В том числе и экстремального направления. Как крайне маловероятный мы этот вариант рассматривать не будем.

Если говорить об Украине, то с военной точки зрения налет на Кремль ничего существенного на фронте не изменит. Вот как демонстрация неспособности российской власти обеспечить безопасность не только столицы, но и важнейшего политического сооружения очень даже подходит.

Вторая цель — сорвать проведение военного парада на Красной площади 9 мая. К ней уже приблизились. Во все большем числе регионов, не только пограничных, но даже на Урале и Дальнем Востоке парады отменяются. Объяснения разные, но суть одна — местные власти всерьез напуганы. Лишний раз рисковать они не собираются. Москва далеко, а в случае чего отвечать им.

Да и в столице не все просто. Угроза часто страшнее самой опасности. Если дроны прилетели 3 мая, то где гарантия, что они не прилетят в середине парада да еще во время речи Путина. Если сгорит техника, то это не самое страшное, а если будут жертвы и среди них та самая…Зная мнительность российского президента не трудно предположить какую сложную задачу сейчас решают в высших эшелонах российской власти.

Третья цель — показать низкую боевую готовность системы противовоздушной (ПВО) и противоракетной (ПРО) защиты столицы. Более того, Кремля. Вот и получается, что если завтра война на российской территории, то ПВО и ПРО совершенно никудышные. Со всех точек зрения.

Защита столицы дырявая. Поставили системы на крышах зданий, а толку никакого. Глушат вокруг Кремля сигналы GPS, а дроны все равно летают.

Сейчас пропагандисты и эксперты качают головой. Был вокруг Москвы округ ПВО из восьми корпусов. Нет ни округа, ни корпусов. Было 28 зенитно-ракетных полков прикрытия, осталось 8. Невольно возникает вопрос: кто виноват? Ответ очевиден, но в нынешней России даже думать об этом страшно.

Теперь рассмотрим второй вариант. С технической точки зрения он наиболее вероятный. ПВО и ПРО столицы никуда не годится. Какой парад в таких условиях. Легко объяснить подведомственному народу, что парад отменяется, потому что начальник государства российского заботится о народе и не хочет жертв среди людей.

Сразу решается очень много задач. Не нужно выводить вождя на люди, снимается проблема его безопасности и вообще можно выдохнуть.

При этом есть определенные политические и пропагандистские издержки. Выглядит все не очень красиво, но Соловьев, Киселев, Симоньян и иже с ними найдут, что сказать и объяснить. Им не в первый раз.

Такой разворот исключать нельзя. Многие факторы говорят в пользу российского следа, но определенные сомнения остаются. В первую очередь все слишком сложно. Российские спецслужбы прокалывались на гораздо более легких операциях. Строить столь сложную конструкцию лучше им не поручать. Потом хлопот не оберешься.

Если вернуться к первому варианту, то он выглядит достаточно достоверным.

Дело не только в невозможности полного закрытия неба над Москвой. Мы можем иметь дело с откровенной расхлябанностью и безответственностью.

Как пишет телеграм-канал Baza, низколетящие беспилотники заметили жители Московской области задолго до их подлета к самой столице. Однако профильные ведомства, которые должны были среагировать, решили, что сообщения граждан — это очередное проявление истерии с дронами, охватившей российское общество. О том, что сообщения не являются ложными, экстренные службы поняли, когда беспилотники пересекли окружную дорогу вокруг Москвы. Силовики стали докладывать о БПЛА наверх, но из-за позднего времени и майских праздников должной моментальной реакции не последовало.

В итоге оба беспилотника успешно долетели до Кремля с разницей в 16 минут.

Когда все-таки сообщение приняли и направили начальству, то оно отправилось спать, ведь было три часа ночи. Какие в такой час беспилотники. Все по английской пословице: не было гвоздя — подкова пропала, не было подковы — лошадь пропала, не было коня — и всаднику конец.

Можно иметь сколько угодно полков прикрытия, но если не работает и разболтана вертикаль управления, то ничего не поможет. Удары, которые наносит ВСУ в ближних и дальних российских тылах призваны не только нанести материальный урон, но накануне наступления посеять хаос в военном управлении, а налетом на Кремль сделать невозможным рациональное политическое и административное управление всей страной.

Надо сказать, что в определенной мере такая цель достигнута. Российские тылы размягчаются, железнодорожное сообщение нарушается, логистика не справляется со своими задачами и это все больше ощущается на линии фронта.

Можно предположить, что удары ВСУ по российской логистике будут нарастать. И налет на Кремль дает ясно понять, что самое важное еще впереди.