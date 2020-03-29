Австралия запрещает собрания больше двух человек

Власти Австралии вводят запрет на собрания больше двух человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа, сообщает Sidney Morning Herald со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Ограничение не распространяется на членов семьи, отметил Моррисон. Кроме того, разрешено собрание до пяти человек по случаю свадьбы, на похороны допускают не более 10 человек.

Кроме того, принято решение о закрытии игровых площадок, спортивных залов и скейт-парков. Лицам старше 70 лет рекомендуется оставаться дома, подчеркнул премьер-министр.(Газета.Ru)