Австралия запрещает собрания больше двух человек

Власти Австралии вводят запрет на собрания больше двух человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса нового типа, сообщает Sidney Morning Herald со ссылкой на премьер-министра страны Скотта Моррисона.

Ограничение не распространяется на членов семьи, отметил Моррисон. Кроме того, разрешено собрание до пяти человек по случаю свадьбы, на похороны допускают не более 10 человек.

Кроме того, принято решение о закрытии игровых площадок, спортивных залов и скейт-парков. Лицам старше 70 лет рекомендуется оставаться дома, подчеркнул премьер-министр.(Газета.Ru)

| 2020-03-29T14:33:09+00:00 29 марта 2020, 16:38|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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