Многие знают какой документ носил название «аусвайс» (от нем. Ausweis). Совсем не обязательно для этого говорить по-немецки. Удостоверение личности. Пропуск, подтверждающий, что вы благонадежный гражданин (в частности, не еврей), подчиняющийся установленным законам. Законы могут быть антигуманными и даже преступными, как в случае с аусвайсом. Сколько несчастья принесла такая сегрегация людей на «хороших» и «плохих» в понимании нацистских властей, общеизвестно. Казалось бы, пережив столь печальный опыт, люди, даже те, кто родился после кошмара второй мировой войны, должны стараться не попасть в эту ловушку очередной раз. И что видим сегодня? Новая «прогрессивная» медицинская сегрегация. На «хороших» и «плохих». На тех, кто имеет Ковид паспорт, и других, тех, кто его не имеет.

В демократических странах Запада прогресс дошел до того, что смена пола становится обычным явлением, столь спорная эвтаназия, то есть добровольное лишение себя жизни, в некоторых странах принята на законодательном уровне. Не говоря о законах о геях, которым разрешили не только официально регистрировать браки, но и усыновлять детей. Все монотеистические религии к подобным демократическим достижениям относятся с подозрением, а эвтаназия (читай самоубийство), считается страшным грехом. Демократия развилась настолько, что религия ей не указ, и не только религия, но и базовые принципы людского сообщества. Деление людей на мужчин и женщин для особо развитых демократий не является очевидным.

Каким образом в столь развитом социуме стала доминировать идея о медицинской сегрегации? Ковид пандемия привела к странной ситуации, когда людям стали выдавать ковид паспорта, совсем, как когда-то аусвайсы. Обычные общегражданские удостоверения оказались на сегодняшний день лишь дополнением к главному документу — Ковид паспорту. Без него вас не пустят, практически, никуда. Ну разве что в продуктовый магазин и в аптеку.

Такую политику оправдать, по меньшей мере, сложно. Заражаются вирусом, как вакцинированные, так и невакцинированные. Разница, по словам ученых (которые, по всей вероятности, пребывают в полном замешательстве), в тяжести заболевания. То есть невакцинированные переносят болезнь тяжелее и занимают места в переполненных больницах. Понятно. Предупредите людей, что те, кто не хочет делать вакцину будет лишен медицинской помощи, полагающейся по страховке. Пусть платит из своего кармана за дорогое лечение. Один из вариантов. Взрослые, дееспособные люди, как правило, отвечают за свои поступки. Выдавать людям аусвайсы, разжигать страсти, натравливать друг на друга – это позволит победить болезнь?

23 января 2022 года в Брюсселе прошли демонстрации протеста против Ковид паспортов. Люди из разных стран Европы съехались в Брюссель — штаб квартиру Евросоюза, чтобы объяснить членам европейского парламента, что «санитарная диктатура», так они назвали, то что происходит сегодня в Европейских странах, ничуть не лучше любой другой диктатуры. Рассерженные демонстранты бросали в полицейских камни, те, в ответ, использовали слезоточивый газ и водометы. Силы не равны. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель написал в Твиттере: «Решительно осуждаем бессмысленные разрушения и насилие на сегодняшней демонстрации в Брюсселе, в том числе против наших помещений». Побили стекла демонстранты, жаль конечно. Стоило задаться вопросом: до какой степени возмущения дошли толерантные европейцы, что пошли бить стекла в зданиях ЕС.

Франция — страна свободы, равенства, братства, заявила устами своего президента, молодого, энергичного Эммануэля Макрона, что с понедельника 24 января 2022 года будут действительны только вакцинные паспорта. Это значит, что все граждане старше 16 лет обязаны получить одну или две дозы, в зависимости от типа вакцины, а также бустерную дозу, по истечении срока вакцинации. Неважно, есть у граждан иммунитет к вирусу, а, может, аллергия, тяжелые заболевания, при которых запрещена вакцина. Не важно. Это все отговорки. Президент объявил, что французы, не желающие вакцинироваться, не настоящие французы. Если такая практика не является диктатурой, то что это?

Великобритания, успешно завершив Brexit, позволила себе не оглядываться на европейцев и отменить все ограничения, связанные с пандемией. Разные мнения на этот счет. Но не могу не отметить смелость премьера Бориса Джонсона. Да, его обвиняют в участии в вечеринках в период локдауна. Видимо, так устал от санитарной диктатуры, что не устоял перед соблазном повеселиться.

У нас в Азербайджане применили метод, который в бывшем Союзе называли «добровольно принудительным». Вроде у вас есть выбор, а, если внимательнее посмотреть, то его нет. Знакомая девушка парикмахер, очень эмоционально рассказала мне о том, как страдала после вакцины, потому что у нее были противопоказания, в том числе гормональный сбой. Но отказаться от вакцины не могла, иначе лишилась бы работы. А у нее дети.

Как оказалось, учиться на чужих и, даже, на своих ошибках, не получается. Диктатура, аусвайсы, слезоточивый газ, водометы в ходу, как и прежде. И как прежде все во благо человека.