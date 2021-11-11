Центр Современного Искусства YARAT запускает новый проект для поклонников йоги – ArtYoga, сообщает #.

Каждый четверг в течении месяца адепт здорового образа жизни, йога инструктор и хелс-коуч Ругия Ашрафли будет выступать в центре с мастер-классом и проводить занятия для участников. Участие в проекте – бесплатное по предварительной записи.

Как рассказала Р.Ашрафлы #, в рамках первой встречи и занятия она прочитает лекцию о пользе йоги и влиянии ее на организм. По ее словам, акцент будет сделан прежде всего на динамическую йогу и экстатик-дэнс.

Ашрафлы рассказала, что динамическая йога – это творческий стиль хатха-йоги, при котором очень важно соблюдать правильный контроль дыхания для создания непрерывного потока поз.

«Эта форма занятий достаточно безопасна, если внимательно прислушиваться к своему телу», — говорит инструктор, подчеркивая, что важной частью практики динамической йоги является синхронизация движений тела с ритмом дыхания.

Ругия Ашрафлы является создателем множества проектов, направленных на развитие культуры правильного питания и концепции здорового образа жизни.

Кроме того, она является единственным в Азербайджане сертифицированным инструктором по йогическому танцу Каошики.