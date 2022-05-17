Полиция задержала 414 человек на акциях протеста в столице Армении Ереване во вторник, 17 мая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу полиции.

По сообщениям агентства, задержания начались после того, как протестующие начали перекрывать в городе дороги, ведущие в аэропорт и к зданию Минобороны. Среди задержанных — сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон, сообщил он в своем телеграм-канале.

Утренние акции в городе завершились после того, как один из лидеров оппозиции, депутат от партии «Дашнакцутюн» и вице-спикер парламента Ишхан Сагателян призвал своих сторонников разойтись и вновь собраться в центре Еревана вечером. «Мы выполнили поставленную цель — зафиксировали, что в Армении народ — хозяин ситуации. Прекращаем акции неповиновения», — написал Сагателян.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил «опустить планку в вопросе статуса Карабаха» и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.