Армяне массово покидают Кельбаджар

На территорию Армении массово прибывает население из Кельбаджарского района Азербайджана. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В то же время идет возвращение населения в Нагорный Карабах. «С 14 ноября в Нагорный Карабах вернулось более 3 тысяч человек — 3 054», — сказала Захарова.

​​​​​​​С 13 ноября передано 385 тел убитых, эта цифра включает жертвы с обеих сторон, добавила представитель МИД РФ.

Захарова отметила, что Россия планирует сотрудничать в этом направлении с ОБСЕ и другими международными организациями: «Мы планируем сотрудничать с такими организациями, как Международный Комитет Красного Креста (МККК), Верховным комиссаром ООН по делам беженцев, ЮНЕСКО. 17 ноября в Москве глава МИД России Сергей Лавров обсудил с президентом МККК вопрос обмена военнопленными и удерживаемыми лицами. Считаем, что МККК может сыграть важную роль в устранении гуманитарных последствий в Нагорном Карабахе». (Агентсво Анадолу)