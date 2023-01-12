Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решение Еревана не проводить учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство — 2023» на территории Армении создает определенные трудности для союзников по организации. Об этом она сообщила на брифинге.

«Очевидно, что в данном вопросе Армения продолжает действовать исходя из тех приоритетных задач, которые стоят перед ее вооруженными силами, принимая во внимание текущую обстановку. Хотела бы напомнить, что и в прошлом году Минобороны Армении не выделяло воинский контингент для участия в совместных учениях ОДКБ в Казахстане. Это, безусловно, создает определенные трудности для союзников, вынуждая перекраивать уже согласованные по линии военных ведомств планы», — сказала Захарова.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял об отказе проводить учения ОДКБ «Нерушимое братство — 2023» на территории страны. Министр обороны Сурен Папикян уже проинформировал объединенный штаб ОДКБ о том, что Ереван считает нецелесообразным проводить учения в существующей ситуации.

Пресс-секретарь Объединенного штаба ОДКБ Владислав Щегрикович говорил, что штаб прорабатывает варианты проведения в 2023 году совместных учений с Миротворческими силами ОДКБ не на территории Армении. (gazeta.ru)