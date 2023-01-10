Совместные учения миротворческих подразделений Организации Договора о коллективной безопасности в Армении в этом году не состоятся, в сложившейся ситуации Армения проведение учений не сочла целесообразным.

Как сообщает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

«Министр обороны РА уже письменно уведомил Объединенный штаб ОДКБ о том, что мы в сложившейся ситуации не считаем целесообразным проведение подобных военных учений на территории РА. Этих военных учений в РА не будет, по крайней мере, в этом году», — добавил Пашинян.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что на территории Армении пройдут совместные учения миротворческих подразделений ОДКБ «Нерушимое братство-2023».