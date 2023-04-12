Согласно Мадридским принципам, Армения признала Карабах частью Азербайджана.

Об этом заявил в ходе правительственного часа в Национальном собрании Армении премьер-министр Никол Пашинян, комментируя заявление депутата от фракции «Гражданский договор», что в рамках нацеленных на мир переговоров РА многократно заявляла, что не имеет территориальных претензий к Азербайджану и признает, по сути, территориальную целостность АР.

«По Мадридским принципам Армения признала Карабах частью Азербайджана. Мы можем перешагнуть через этот факт, увиливать, но сегодня мы пожинаем его плоды», — пояснил он.

По словам Пашиняна, ошибка их правительства в том, что они не заявляли об этом с мая 2018 года, думая, что каким-то образом можно выбраться из этой ловушки.

«Но, поскольку это было согласовано на международном уровне, мы не смогли этого сделать», — резюмировал он.(panorama.am)