Армения: число заразившихся коронавирусом превысило тысячу человек

Число зараженных коронавирусом в Армении выросло до 1013.

Об этом сообщается в воскресенье на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний минздрава, сообщает Спутник Армения.

В субботу власти республики сообщали о 977 подтвержденном случае коронавируса и 13 летальных исходах. Для борьбы с коронавирусом в стране объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля.

По данным минздрава, на лечении находятся 803 человек, результаты 1 164 тестов на коронавирус были отрицательными.