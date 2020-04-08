Аргентина начала печатать маски на 3D-принтере

В Аргентине Национальный университет города Матанса начал печатать маски на 3D-принтерах на фоне распространения коронавируса, пишет агентство CTyS-UNLaM.

По информации СМИ, одна маска изготавливается за полтора часа. Всего в институте уже «напечатали» 720 масок и доставили их в восемь больниц. Отмечается, что планируются поставки еще в 12 медучреждений.

Наладили систему для производства таких масок преподаватели и студенты, у которых есть 3D-принтеры дома.

В Аргентине коронавирусом заразились 1628, скончались 56 человек.

| 2020-04-08T01:17:07+00:00 8 апреля 2020, 05:51|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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