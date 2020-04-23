Анонимность 12 свидетелей по делу MH-17 сохранится по решению суда

Голландский суд принял решение в отношении 12 свидетелей, которые проходят по делу о крушении боинга MH17. Об этом сообщает ТАСС.

Так суд в Гааге решил сохранить анонимность свидетелей.

В заключении судебной инстанции уточнили, что так личность свидетелей останется засекреченной.

Представители суда добавили. что в отношении одного из свидетелей предоставление статуса свидетеля было принято с нарушением норм.

Катастрофа произошла в 2014 году в небе над Донбассом, где проходили боевые действия. Пассажирский Boeing 777, выполнявшего рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. (gazeta.ru)