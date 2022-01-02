МИД Турции потребовал, чтобы виновные в нападении на мусульманское кладбище в Германии были пойманы, преданы суду и понесли заслуженное наказание, передает «Анадолу«.

В ведомстве выразили сожаление в связи с нападением на мусульманское кладбище в городе Изерлон в новогоднюю ночь и назвали атаку очередным проявлением усиливающегося в последнее время, особенно в Европе, болезненного антиисламского менталитета.

«Турция надеется на то, что виновные в этом ужасном нападении будут выявлены, привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание. Анкара выступает за принятие необходимых мер для предотвращения подобных инцидентов», — следует из сообщения.