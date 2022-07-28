Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что успех зерновой сделки может создать атмосферу доверия между РФ и Украиной, что будет способствовать прекращению огня и урегулированию украинского кризиса. Анкара со своей стороны готова прилагать все усилия для разрешения конфликта, в том числе предоставить свою территорию для встреч между РФ и Украиной на любом уровне, сказал он на пресс-конференции в четверг по итогам переговоров со своим грузинским коллегой Ильей Дарчиашвили.

«Турция с самого начала конфликта прилагала активные усилия для его прекращения. Сейчас необходимо сосредоточиться на прекращении огня. Эта война завершится за столом переговоров, и мы продолжим делать для этого все возможное», — заявил глава турецкого МИД.

Заключение зерновой сделки устранило преграды для экспорта зерна не только с Украины, но и из России, считает Чавушоглу.

«Мы надеемся, что экспорт зерна будет осуществляться без сбоев. Главное, чтобы оно доставлялось в страны, которые в нем остро нуждаются, за этим будет следить координационный центр в Стамбуле. Сделка сняла преграды не только для зерна с Украины, но и из России», — сказал он. (ТАСС)

