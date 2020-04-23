Ангела Меркель: «Мы должны будем еще долгое время жить с этим вирусом»

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель призвала граждан страны быть готовыми к длительным карантинным мерам в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Никому не доставляет удовольствие это слышать, но правда в том, отметила глава правительства, что «мы живем не во время завершающей фазы пандемии, а все еще на ее начальном этапе». «Мы должны будем еще долгое время жить с этим вирусом», — указала Меркель в четверг, 23 апреля, выступая с первым правительственным заявлением в бундестаге во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

В то же время канцлер подвергла резкой критике руководство некоторых федеральных земель за поспешность в снятии карантинных мер. Способы реализации ими решений, принятых на прошедшей неделе во время конференции с участием Меркель, она оценила как «местами очень бойкие, чтобы не сказать слишком бойкие». Каких конкретно земельных политиков канцлер имела в виду, глава федерального правительства уточнять не стала.

Меркель пояснила, что прекрасно понимает какое тяжелое воздействие оказывают эти ограничения не только на граждан страны, но и на общество в целом. «Эта пандемия — вызов демократии, так как она ограничивает именно то, что является нашими экзистенциальными правами и потребностями», — сказала канцлер. (DW)