Статистические органы США фиксируют рекордные показатели увольнения американцев с рабочих мест по собственному желанию, несмотря на огромный спрос рабочей силы среди оживившихся после пандемии предприятий. Об этом сообщает Business insider .

Как сообщает Бюро трудовой статистики, побит исторический рекорд по этому показателю за всю историю сбора данных по увольнениям — в апреле, мае, июне и июле ежемесячно увольнялось почти 4 млн человек. При этом, эта тенденция наблюдается на фоне рекордов по открытию новых рабочих мест и найму нового персонала.

Эксперты находят разные объяснения парадоксальной тенденции. Во-первых, тренд менее заметен в тех штатах, в которой благодаря успешной кампании по вакцинации, заболеваемость COVID-19 упала, что может свидетельствовать о том, что люди опасаются заболеть инфекцией при исполнении трудовых обязанностей.

Во-вторых, наиболее высокий уровень добровольных увольнений — в низкооплачиваемых профессиях и сфере услуг. По мнению специалистов, вероятно, трудоспособное население пытается воспользоваться трендом, прождать время и дороже продать свой труд для того, чтобы создать подушку финансовой безопасности на случай новых кризисных явлений.