Американский посол обвинил Китай в создании угрозы миру из-за коронавируса

Посол США в Лондоне заявил, что Китай создал угрозу миру, скрыв информацию о вспышке коронавируса и, таким образом, позволив ему распространиться за пределы коммунистической республики, сообщает Голос Америки.

«Сначала они пытались не допустить распространения новостей», – заявил посол Вуди Джонсон в статье в газете Times, опубликованной в четверг, добавив, что после этого Пекин избирательно делился критически важной информацией и создавал помехи для международных органов здравоохранения.

«Если бы Китай поступал правильно в правильное время, большинство его собственного населения и остальной мир, возможно, были бы избавлены от самых серьезных последствий этого заболевания», – написал посол.

| 2020-03-26T17:28:44+00:00 26 марта 2020, 19:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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