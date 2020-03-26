Американский посол обвинил Китай в создании угрозы миру из-за коронавируса

Посол США в Лондоне заявил, что Китай создал угрозу миру, скрыв информацию о вспышке коронавируса и, таким образом, позволив ему распространиться за пределы коммунистической республики, сообщает Голос Америки.

«Сначала они пытались не допустить распространения новостей», – заявил посол Вуди Джонсон в статье в газете Times, опубликованной в четверг, добавив, что после этого Пекин избирательно делился критически важной информацией и создавал помехи для международных органов здравоохранения.

«Если бы Китай поступал правильно в правильное время, большинство его собственного населения и остальной мир, возможно, были бы избавлены от самых серьезных последствий этого заболевания», – написал посол.