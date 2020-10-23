Американский эксперт: «Президенту Армении следует сначала думать, а потом говорить»

Президент Армении Саркисян в эксклюзивном интервью Ъ заявил, что интерес Турции к нагорно-карабахскому конфликту связан с энергетической геополитикой. По его словам, «Турция будет управлять нефте- и газопроводами, которые идут в Европу, если Азербайджан выиграет войну».

Это фактически неверная оценка турецких стратегических целей, поскольку Анкара уже играет такую роль, даже если Азербайджан еще не полностью восстановил свой суверенитет над Нагорным Карабахом и семью прилегающими районами, находящимися под оккупацией. Более того, Турция частично делает это при поддержке России, поэтому опасения Саркисяна останутся без внимания Москвы.

Об этом в беседе с # сказал американский эксперт Эндрю Корыбко, отметив, что нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) был открыт в 2005 году, а чуть ранее в этом месяце было объявлено, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) готов начать поставки газа в Европу.

«Оба проекта не имеют ничего общего с Нагорным Карабахом, хотя проходят несколько вблизи зоны нынешнего конфликта. Эти трубопроводы помогли Азербайджану диверсифицировать свой экспорт энергоносителей, одновременно помогая Турции в ее цели стать региональным энергетическим менеджером, что, в свою очередь, повышает ее глобальный стратегический статус. Однако они не направлены против интересов России, как это пытаются преподнести армяне», — сказал Корыбко.

По словам нашего собеседника, ЕС и другие потребители энергоносителей имеют суверенное право решать, у кого они покупают такие ресурсы.

«Ни один покупатель никогда не хочет зависеть от одного поставщика, поэтому диверсификация — это в принципе естественное развитие, а не что-то антироссийское по своей сути. Кроме того, правительство России в последние десять лет работает в направлении диверсификации непропорционально большой бюджетной зависимости от доходов от продажи природных ресурсов, что означает – политика энергетической диверсификации своих традиционных клиентов будет иметь меньше негативное влияние на Москву, чем некоторые наблюдатели могли бы подумать», — добавил он.

Как считает Корыбко, один из наиболее важных моментов, которые следует иметь в виду в этом контексте, заключается в том, что Россия активно содействует достижению Турцией целей регионального управления энергопотреблением через «Турецкий поток». Этот проект предназначен для замены «Южного потока» и предусматривает экспорт российского газа в Юго-Восточную и Центральную Европу через Черное море и Турцию.

«Россия знала, что в обеспечении транзита своего газа в Европу через южное направление может рассчитывать на Турцию гораздо больше, чем на бывшего болгарского партнера, благодаря глубокому доверию, установленному через газопровод «Голубой поток», — подчеркнул американский эксперт.

Следует напомнить, — говорит наш собеседник, — что все эти планы быстро реализовывались до изменения статус-кво в Нагорном Карабахе, которое стало результатом начала контрнаступления Азербайджана в конце прошлого месяца.

«Именно по этой причине со стороны Саркисяна смехотворно утверждать, что стратегические интересы Турции в этом конфликте обусловлены энергетической геополитикой, и намекать на то, что такая цель может противоречить интересам России. В действительности, однако, именно Армения может иметь в этой войне энергетические интересы. Ранее сообщалось, что одна из его ракет упала в опасной близости от нефтепровода Баку-Новороссийск. Если это правда, это будет означать опасную эскалацию. Нельзя сказать наверняка, было ли это ошибкой, вызванной неисправным оборудованием или отсутствием подготовки, или это было сделано намеренно, но в любом случае это обязательно вызовет озабоченность России.

По этим причинам нельзя сбрасывать со счетов, что ложные заявления Саркисяна об энергетических интересах Турции в конфликте могли быть направлены на то, чтобы отвлечь от связанных с этим интересов Армении. В любом случае его утверждение не заслуживает доверия, как было объяснено в этой статье, что вызывает подозрения в отношении того, почему он вообще сделал это. Одна из возможных причин могла заключаться просто в отчаянной попытке очернить Турцию в рамках продолжающейся информационной войны. Какой бы ни была его мотивация, возможно, было бы лучше, если бы он не дискредитировал себя таким заявлением, поскольку оно вызывает вопросы о его мотивах», — резюмировал Корыбко.

Юсуф Поладов, специально для «Зеркало»