Иерарх Православной церкви в Америке, встретившийся с президентом России Владимиром Путиным во время его визита на Аляску 15 августа, попросил прощения за эту встречу. Обращение архиепископа Ситкинского и Аляскинского Алексия опубликовано на сайте Православной церкви в Америке.

В заявлении, направленном на имя предстоятеля ПЦА митрополита Тихона, Алексий пишет о том, что хочет принести «искренние извинения» перед темы, кто испытал боль, страдания или недоумение в связи с его поступком. Архиепископ отметил, что встретился с Владимиром Путиным во время его визита в Анкоридж на саммит с президентом США Дональдом Трампом, движимый стремлением к миру и чувством гостеприимства. Однако, как отмечает священник, многие люди упрекнули его в том, что он прямо не обратился к Путину со словами о необходимости мира в Украине. Архиепископ отметил, что официальная позиция Православной церкви в Америке, которая неоднократо осуждала российское вторжение в Украину, не менялась.

«Я глубоко сожалею о скандале, который спровоцировал», — пишет Алексий.

Митрополит Тихон в своём заявлении отметил, что архиепископ встретился с Путиным по своей инициативе, без благословления Синода. Он подчеркнул, что церковь по-прежнему осуждает войну и призывает к немедленному её прекращению.

Архиепископ Алексий встретился с Путиным на мемориальном кладбище в Анкоридже, которое российский президент посетил после переговоров с Трампом. Священник подарил Путину икону Германа Аляскинского, а Путин в свою очередь подарил ему две иконы.

Православная церковь в Америке — автокефальная, то есть независимая от других поместных церквей, включая РПЦ, православная церковь. Её прихожане — православные жители США и Канады, среди которых немало выходцев из Украины. (svoboda.org)