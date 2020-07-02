Альмодовар после перенесенного коронавируса написал новый сценарий для Крус

Испанский режиссер Педро Альмодовар перенес коронавирус и во время карантина написал сценарий к новому фильму с Пенелопой Крус, сообщает Efe.

По словам Альмодовара, коронавирусную инфекцию он перенес, как грипп. Сценарий фильма «Параллельные матери» он писал три месяца, а к съемкам планирует приступить в октябре 2020 года.

Картина расскажет о двух женщинах, родивших детей в один день и начинающих жить параллельные жизни.

Педро Альмодовар — дважды обладатель кинопремии «Оскар». Статуэтки он получил за картины «Все о моей матери» (1999, «Лучший фильм на иностранном языке») и «Поговори с ней» (2002, «Лучший оригинальный сценарий»).