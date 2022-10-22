На фоне затянувшегося российско-украинского конфликта Южный Кавказ становится ареной геополитического противостояния между Россией и Западом. Эксперты констатируют возросшее региональное влияние Азербайджана и Турции, с которым вынуждены считаться мировые державы. Геополитические изменения, детерминированные итогами 44-дневной войны 2020 года, пришлись не по вкусу соседнему Ирану. Так, Тегеран рассматривает текущие процессы на Южном Кавказе как фактор, угрожающий существованию правящего режима.

Об этом свидетельствует заметная обеспокоенность Ирана по поводу военно-дипломатических действий Азербайджана в отношении Армении, до сих пор отказывающейся выполнять взятые на себя обязательства по Трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года.

Еще в сентябре в ходе телефонной беседы армянского премьера Никола Пашиняна с иранским президентом Ибрагимом Раиси, последний заявил, что новая война в регионе Южного Кавказа неприемлема, и Иран внимательно следит за развитием событий. Раиси также подчеркнул, что для Ирана важен вопрос безопасности Армении. Вслед за этим последовало заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о том, что «война, которая может произойти на Кавказе, будет направлена и против Ирана».

На фоне осторожной позиции России по происходящим событиям в армяно-азербайджанском приграничье Иран пытается продемонстрировать готовность защищать Армению. Дело дошло до того, что на границе с Азербайджаном начались учения военно-сухопутных сил КСИР.

При этом командование КСИР предупредило «некие страны на севере о недопустимости того, что они впускают на мусульманские земли Израиль». Из этого посыла однозначно очевидно, что Иран предупреждает Азербайджан.

С учетом не перестающих массовых волнений в Иране власти этой страны опасаются того, что недовольство граждан приобретет национальный окрас. Общеизвестно, что в Иране проживает больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане. Стремительное усиление позиций Азербайджана в регионе, реализация масштабных проектов по восстановлению освобожденных земель несет потенциальную угрозу Ирану по причине возрастания националистических настроений среди этнических азербайджанцев.

Но костью в горле у Ирана остается намерение Азербайджана открыть Зангезурский транспортный коридор. Реализация этого проекта ограничивает наземное сообщение между Арменией и Ираном. Но самое главное заключается в том, что Зангезурский коридор не просто сблизит Азербайджан и Турцию посредством транспортного коридора, но закладывает основу для сближения тюркских государств Средней Азии.

В последние месяцы Азербайджан и Турция налаживают связи с Казахстаном, Кыргызстаном и Узбекистаном, что предполагает участие всех этих стран в общих проектах. В этом плане Зангезурский коридор усиливает их взаимодействие и объединяет тюркские государства. Соответственно, в этом Иран видит открытую для себя угрозу. Вся активность Тегерана на Южном Кавказе, антиазербайджанские заявления и поддержка Армении направлена на блокировку реализации Зангезурского коридора.

По этому поводу в ходе визита в Азербайджан 20 октября уже высказался президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Турецкий лидер развеял страхи и опасения касательно Зангезурского коридора.

«Страхи и тревоги в некоторых кругах по поводу Зангезурского коридора, который свяжет Нахчыван с западными районами Азербайджана, на мой взгляд, считаю неуместными. После всех этих шагов, предпринятых в Карабахе, нет необходимости в страхе», — сказал Эрдоган.

Нетрудно догадаться, что адресатом данного мессиджа в первую очередь является Иран. А буквально на следующий день, 21 октября, принимая генерального секретаря Организации тюркских государств Багдада Амреева, президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул, что укрепление связей со странами тюркского мира является одним из главных приоритетов внешней политики Баку.

Он также отметил, что за пределами страны проживает в несколько раз больше азербайджанцев, чем в самом Азербайджане. «Поэтому, конечно же, их безопасность, права и благополучие имеют для нас большое значение. Мы помогаем азербайджанцам, волею судьбы отделенным от нашего государства, а также многочисленным представителям других народов наших братских тюркских государств, проживающих за пределами государства, их развитию, сохранению ими азербайджанского языка, азербайджанских традиций, азербайджанской культуры, их верность принципам азербайджанства и своей исторической родине, мы сделаем все возможное, чтобы никогда не разрывать связи», — заявил Ильхам Алиев.

Эти слова говорят сами за себя. Президенты Азербайджана и Турции дают властям Ирана понять, что заигрывания Тегерана с Арменией встретят достойный отпор. Иран не в состоянии изменить геополитические реалии на Южном Кавказе, а тем более оказать поддержку Армении в ее стремлении не выполнять взятые перед Азербайджаном обязательства.

Более того очевидным становится тот факт, что Тегеран не понимает роли Азербайджана и Турции в регионе Южного Кавказа, пытаясь противодействовать процессам регионального сотрудничества и усилиям по нормализации отношений Баку и Анкары с Ереваном. Бряцание оружием перед военным союзом Азербайджана и Турции, чревато печальными последствиями для Ирана. Поэтому единственным выходом для этой страны является улучшение отношений с Азербайджаном и Турцией на рациональной основе без излишней эмоциональности. Большая политика не терпит ненужных и неуместных эмоций.