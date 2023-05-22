Интервью # с украинским военным и политическим экспертом Александром Коваленко



— Давайте, для начала внесем ясность в вопрос о том, контролирует ли украинская армия Бахмут, и каковы изначально были цели боев за него?

— В настоящее время под контролем СОУ находится небольшой треугольник территории города по улицам Чайковского-Ивана Ивкина-Корсунского. Это входные ворота в город по трассе 0504. Остальная часть города захвачена российскими оккупационными войсками. Для россиян Бахмут виделся главным препятствием на пути наступления в направлении Славянск-Краматорск, а так же для начала наступательной операции с юга на север по направлению на Сиверск. Оккупация Бахмута должна была им открыть эти пути и позволить развернуть новую фазу наступления. Но, в результате, Бахмут настолько истощил российские силы, что ни о каких планах наступления на Славянск или Сиверск уже речи не идёт, а всё больше говорят о том, как бы удержаться хотя бы на тех позициях, что были захвачены. Бахмут выполнил свою роль на отлично – он обескровил врага и значительно снизил его потенциал не только в районе самого города, но и по всей зоне БД.

— Как исход боев за Бахмут скажется на общем ходе войны, не задержится ли контрнаступление украинской армии?

— На контрнаступление события в районе Бахмута будут иметь влияние, но следует понимать для какой именно из сторон. Если мы говорим о потенциале СОУ, то и вправду, сейчас российская пропаганда разносит нарративы о том, что украинские войска потратили у Бахмута весь тот потенциал, который у них был для контрнаступления. Я скажу так, для оккупантов это своеобразное плацебо. Они хотят в это верить, и эта слепота приведёт их к ещё большим потерям, позору. Поясню. Сколько российские оккупанты уничтожили в районе Бахмута танков Challenger 2 и Leopard 2, или ББМ M2 Bradley и Stryker, ну или САУPaladin? Ответ прост – ноль. Так собственно, что украинские войска растеряли в районе Бахмута? В свою очередь именно за этот период мы стали видеть в составе подразделений РОВ танки Т-54/55 и жуткие подделки с не заводской установкой на МТ-ЛБ миномётов «Василёк» и прочих гомункулусов. В то время как украинские войска ещё даже не показали тот потенциал, который у них накапливается, российские войска демонстрируют свою полнейшую деградацию. И всё это говорит о том, что контрнаступление начнётся тогда, когда для этого будет принято решение, и СОУ к этому готовы, а вот РОВ Бахмут изрядно потрепал, если не сказать больше – обескровил.

— Как известно, 20 мая было объявлено, что США и союзники планируют предоставить Украине истребители F-16. Соответствующую информацию подтвердил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, пока неясно, когда и сколько самолетов будет предоставлено, но их точно не используют в будущем контрнаступлении ВСУ. Как Вы думаете, сколько в итоге истребителей F-16 получит Украина и будут ли они использованы в контрнаступлении украинской армии?

— Я думаю, что первоначальная партия не превысит 2-3 эскадрилий. Причем формироваться они будут поступательно, поэтапно. Принимать участие в предстоящем контрнаступлении они не будут, а вот в последующих – да, безусловно.

— Согласны ли Вы с утверждением, что у Украины будет один шанс на успешное контрнаступление, после чего ее союзники начнут склонять официальный Киев к подписанию мирного договора с РФ?

— Нет, это манипуляции. Поскольку наши союзники прекрасно знают, что это не последнее контрнаступление. Для полного освобождения территории Украины согласно границам 1991 года может понадобиться не менее 3-4 освободительных операций, о чём осведомлены партнёры Украины и рассматривают среднесрочные планы поддержки, исходя из именно таких потребностей.

— Есть ли у РФ сейчас силы для вторжения в Молдову, Казахстан, Грузию или иную страну и останутся ли они по итогам российско-украинской войны?

— У меня есть основания полагать, что ещё до своего полного поражения Россия попытается реализовать гибридные сценарии, для демонстрации своей силы и для поднятия репутации, хотя бы регионального уровня. Проигрывая в Украине, Москва будет искать способ сохранить свою актуальность на международной арене, хотя бы на уровне локальных конфликтов. В зоне риска по дестабилизации на первом месте, безусловно, Молдова, однако у Кишинёва и Киева есть определённые договорённости и в случае кризисной ситуации Украина поможет соседям.

В не меньшей зоне риска Грузия. Пророссийские силы и вправду там могут серьёзно дестабилизировать ситуацию, последствия чего могут быть непредсказуемыми. Казахстан имеет проблемы с российским влиянием на севере страны, но в целом там превалируют антироссийские настроения и служба безопасности ориентирована именно на такое противодействие, хотя открыто это не демонстрируется.

Есть опасения и за Азербайджан, но не внутренний фактор. Внутри Азербайджана на достаточно высоком уровне работают силовые структуры, чтобы противодействовать гибридным сценариям, хотя, есть риски иранского фактора. В тандеме российское и иранское воздействие может быть очень опасно, но пока оно разобщено. Поэтому под не внутренним фактором я имею ввиду Карабах, который может стать для России в перспективе шансом продемонстрировать региональное доминирование, для чего необходимым будет интенсифицировать противостояние сторон. Перевозбудить и подтолкнуть армянскую сторону к таким действиям у Москвы вполне может хватить сил.

— «В период жестокой войны России против украинского народа мы были вместе в обеспечении энергетической безопасности Европы», — говорится в письме, которое президент США Джо Байден направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Говорит ли это о том, что США воспринимают Азербайджан, как своего важного союзника в деле противостояния России?



— На Южном Кавказе Азербайджан поступательно, но весьма уверенно перенимает региональное лидерство. В условиях, когда может в значительной степени измениться картина регионального влияния, у Баку есть все шансы стать очень важным игроком, связующим звеном, не только на южно-кавказском плацдарме. Разумеется, это видят и в Вашингтоне. Но сложность региона вынуждает искать разные подходы к взаимодействию со всеми участниками, и США сейчас находятся на этапе поиска сбалансированного подхода к решению своих задач в регионе. В целом, достаточно схожая политика по поддержке Украины может стать тем самым объединительным элементом, который поможет развивать США отношения с Азербайджаном уже на несколько ином, более качественном уровне.