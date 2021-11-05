«Аль-Садд» объявил о достижении договоренности с «Барселоной» об уходе тренера Хави.

Катарский клуб сообщил, что каталонцы выплатят отступные за разрыв контракта специалиста. Сообщалось, что они составляют 5 млн евро.

«Хави – важная часть нашей истории. Желаем ему всяческих успехов на новом этапе», – говорится в сообщении «Аль-Садда».

Хави большую часть карьеры играл за «Барселону» (1998-2015) и завоевал с клубом 25 трофеев, включая 4 победы в Лиге чемпионов и 8 титулов чемпионов Испании.

В 2015-м он перешел в «Аль-Садд», а в 2019-м начал тренерскую карьеру в катарском клубе и выиграл с командой 7 трофеев, в том числе чемпионство.

Сообщалось, что Хави будет получать в «Барсе» меньше, чем в Катаре, выплаты привязаны к достижению целей в значительной степени.

28 октября «Барселона» уволила Роналда Кумана после поражения от «Райо Вальекано» (0:1). Временно обязанности главного тренера исполнял Серхи Бархуан из «Барселоны Б». (sports.ru)