Собственник управляющей компании информационного агентства Regnum поменял в ней руководство. До прояснения ситуации работа Regnum приостановлена, говорится в опубликованном на сайте агентства обращении главного редактора Модеста Колерова.

«Уважаемые читатели! Собственник управляющей компании ИА Regnum без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате», — говорится в заявлении.

Вплоть до прояснения ситуации агентство приостанавливает работу, заявил главный редактор.