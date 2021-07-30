Глава МИД Греции Никос Дендиас сообщил в четверг, что в телефонном разговоре со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в четверг предложил помощь Турции в тушении пожаров, если она о ней попросит.

Об этом он написал в четверг на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

По словам Дендиаса, в ходе беседы с Чавушоглу он выразил свои искренние соболезнования в связи с гибелью людей в результате пожаров в Турции — в родном регионе министра иностранных дел Турции. «Я также выразил готовность Греции предоставить помощь, если о ней попросят», — написал греческий министр.