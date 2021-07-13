Ситуация в Афганистане привлекает все большее внимание в мировых столицах и региональных государствах. Наступление Талибан, захват важных городов и районных центров, выход на границы с сопредельными государствами показывает, что в регионе складывается другая военная и политическая обстановка. Не удивительно, что ряд стран ведут переговоры с Талибаном. При довольно разных интересах в общем они заинтересованы в стабильности насколько возможно в Афганистане.

О рисках для России и стран Центральной Азии мы уже писали (https://zerkalo.az/afganskie-riski-rossii/). Представляет интерес позиция других важных игроков во все туже завязывающемся афганском узле.

Китай

Для Пекина очень важна политическая стабильность в Афганистане по нескольким причинам.

Во-первых, в силу географического положения через эту страну должен пройти важный транспортный коридор в рамках проекта «Один пояс — один путь».

Осенью 2019 года Китай и Пакистан утвердили крупный проект — строительство скоростной железнодорожной магистрали между Пешаваром и Карачи протяженностью почти 1 900 км.

Это часть коридора, который начинается в порту Гвадар на Аравийском море и пересекает с юга на север весь Пакистан с выходом на Каракорумское шоссе протяженностью 1 300 км, соединяющее пакистанский Пенджаб и Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.

Понятно, что для реализации таких структурных проектов необходима политическая стабильность в соответствующих странах.

Однако это далеко не все. В связи с развитием электромобильного транспорта возрастает потребность в меди. Весной тонна меди на Лондонской бирже металлов стоила около $ 10 тысяч. При этом эксперты прогнозируют устойчивый дефицит меди в длительной перспективе.

Китай проявляет повышенный интерес к разработке Айнакского меднорудного месторождения в Афганистане с запасами порядка 11 млн. т меди.

Еще более важной выглядит добыча редкоземельных металлов (лантаноидов) (празеодим, церий, лантан, неодим, гадолиний и др.). В 2014 году по исследованиям, проведенным Геологической службой США, афганские власти заявили, что стоимость их запасов в недрах составляет примерно $3 трлн, а физический объем лантаноидов около 1,4 млн т.

В западных СМИ пишут об угрозе, что в случае захвата Афганистана талибами, эти и другие ресурсы стратегического характера попадут под китайский контроль.

И, наконец, Пекин в диалоге с талибами хочет убедиться, что Афганистан не станет базой для радикальных уйгурских организаций, и через него не будет проходить поставка наркотиков и их производных.

Пакистан

Существует точка зрения, что Талибан является орудием в руках межведомственной разведки Пакистана. До какого-то времени это был так, так как только оттуда могла идти существенная материальная и финансовая поддержка.

В условиях острого противостояния с Индией для Пакистана важно было в своем тылу на востоке иметь контролируемое и в какой-то мере стабильное государство.

Однако считать талибов полностью зависимыми от Пакистана не стоит. Тем не менее, талибы в данный момент являются единственной силой, которая в состоянии обеспечить необходимую стабильность для реализации важных инфраструктурных проектов, о которых сказано выше, а также строительство газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Характерно, что талибы неоднократно заявляли в своей заинтересованности в ТАПИ и обязывались обеспечить безопасность при его строительстве и эксплуатации.

В силу этого Пакистан будет насколько возможно удерживать талибов от авантюр и настаивать на вытеснении с территории Афганистана террористических группировок, выступающих против Исламабада.

Иран

В Тегеране весьма настороженно относятся к талибам и перспективам их утверждения в Афганистане.

Для этого есть причины. В первую очередь — возможный наркотрафик. Практика показывает, что в прошлом такое наблюдалось, борьба с таким явлением занимает много сил, средств и не всегда достаточно успешна.

Второй еще более важный фактор — угроза терроризма. Актуальность этой проблемы никуда не делась и есть серьезные опасения, что талибы не особо будут препятствовать деятельности Аль Каиды, ИГИЛ и других подобных организаций.

Третий фактор — региональное соперничество. В частности, контроль над транспортными путями. Некоторые могут проходить через Афганистан, и они важны для Ирана. Здесь у Тегерана будут большие проблемы, так как он сталкивается в этом с другими важными игроками.

Турция

Анкара нисколько не скрывает заинтересованности в своем участии в афганском политическом урегулировании. Для чего по договоренности с американцами турецкие войска взяли под контроль аэропорт Кабула.

При всей важности такого шага он является только частью общей наступательной стратегии Турции в направлении Центральной Азии. При этом Афганистан рассматривается только как плацдарм в направлении региона.

Отметим недавний визит министра обороны Турции Хулуси Акара в Киргизстан и Таджикистан. В Бишкеке обсуждались вопросы усиления военного сотрудничества и поставки турецкого вооружения для киргизской армии.

Как сказал бывший заместитель министра обороны Киргизстана Мурат Бейшенов, «Пять лет назад Путин обещал обеспечить Киргизстан вооружением на $1 млрд. Но эти обещания не выполнены. Ограничились лишь мелкой помощью. …В такой ситуации мы должны продолжать переговоры с Турцией».

Затем Хулуси Акар побывал с визитом в Душанбе. На встрече с таджикским коллегой Шерали Мирзо обсуждалось военное сотрудничество двух стран. Турецкий министр подчеркнул, что его страна готова углублять сотрудничество с Таджикистаном в вопросах обороны, безопасности и военной промышленности, а также делиться своим опытом в области безопасности границ и борьбы с терроризмом.

Все это означает, что страны Центральной Азии не слишком полагаются на помощь России и защиту с ее стороны от террористов. С их точки зрения усиление влияния Турции не только на Южном Кавказе, но также в Афганистане и Центральной Азии гораздо большая гарантия и эффективная защита от угроз, чем московские чаще всего невыполняемые обещания.

Не удивительно, что Анкара спешит заполнить образующийся вакуум влияния не только в Афганистане, но и дальше в регионе. И не только в тюркоязычных странах. Понятно, что в Москве и Тегеране этому совсем не рады.

Остается серьезный вопрос. Насколько у Турции хватит ресурсов и возможностей для расширения своего влияния от Ливии до Сирии и далее в огромный регион с Афганистаном, Киргизстаном, Таджикистаном и другими странами. Ведь сложности в гораздо более близком Южном Кавказе никуда не делись. Анкаре придется следить, чтобы ее соперники не воспользовались ее занятостью в Центральной Азии и Афганистане.

Ответ относительно скоро будет получен.