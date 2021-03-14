А что, если и мы поддержим Пашиняна?..

Даже без детальных социологических опросов ясно, что арифметические показатели акций протестов оппозиции преувеличиваются. Поэтому последние социальные опросы, якобы проведенные Международным Республиканским Институтом и распространенные пару дней назад, еще раз продемонстрировали, что хоть рейтинг Пашиняна в последнее время сильно пошатнулся, все равно он в десятки раз превышает рейтинги представителей оппозиции.

Вместе с тем, в последние дни в Армении установилось настоящее двоевластие. Так в чем же дело? А в том, что в Армении бродит призрак военного бунта — да, не революции, а бунта, т.е. — переворота.

По этому поводу высказываются самые различные мысли и предложения. Например, некоторые политологи считают, что свой выбор должен сделать и официальный Баку, т.е. мы также должны ответить на вопрос: кого мы хотим видеть на политическом олимпе Еревана? Понятно, что было бы лучше, если Н.Пашинян остался у власти, хотя Баку после некоторых наглых и вызывающих его выступлений не раз приходилось выступать с однозначными заявлениями, что не отступит ни шагу от требований ноябрьских и январских соглашений .

Вообще-то Пашинян вел себя также, как Кочарян и Саргсян. Сперва он попросил времени, чтобы завершить свою революцию, т.е. провести выборы. Баку с пониманием отнесся к этому и дал согласие, чтобы «революционный премьер» Армении смог укрепить свои позиции.

Но что же последовало за этим? Азербайджанский президент выступил с весьма гуманным предложением: обменять пленных и заложников по принципу «Всех на всех». Однако никакого ответа из Еревана не последовало, наоборот, Пашинян продолжал посещать Нагорный Карабах и устраивать там «пикники», танцевать в пьяном виде…

Теперь он загнан в угол и находится в настоящем тупике. В Ереване уже разыгрывается новая политическая карта: российские аналитики даже начали открыто обсуждать кандидатуру армянского президента Армена Саркисяна на пост премьера этой страны. Пашинян держится у власти лишь потому что пока подавляющее большинство общества поддерживает его. А это означает, что армянское общество настроено вовсе не воинственно в отношении Баку…

Кроме того, под ноябрьским соглашением стоит подпись Н.Пашиняна и, если тот намерен претворить в жизнь требования ноябрьских или январских соглашений, мы также можем думать о поддержке армянского премьера. Безусловно, нельзя пренебречь мнением и Кремля. В Москве уже начинают говорить, что уход Пашиняна — дело времени. Российские политологи обсуждают не переходный кабинет Вазгена Манукяна, а правление президента Армена Саркисяна.

Сейчас, согласно Трехстороннему соглашению, идет подготовка к открытию транспортно-коммуникационных линий. Это весьма важный момент, и мы должны выяснить намерения Пашиняна или людей, претендующих на его место. Ясно, что Кочаряны или Саргсяны стремятся, даже рвутся во власть, не потому, чтобы придать необратимый характер мирному процессу, не для того чтобы углубить его, а наоборот, чтобы тормозить его и выпросить у России хоть какой-то статус для Нагорного Карабаха. В последнем интервью Кочарян заявил, что они намерены «доработать» ноябрьское соглашение. Но анализы и социологические опросы различных политологов и социологов показывают, что им больше власти не видать. Теперь в Армении самой опасной политической фигурой является Армен Саркисян, который может придать политическую форму бунту военных и воинствующей оппозиции в лице Кочаряна и Саргсяна, являющихся настоящими политическими разбойниками и пытающихся укрыться за спиной армии и Армена Саркисяна.

Одним словом, дело об отставке начальника генерального штаба армянской армии превратилось в настоящий политический перевал. Возможно, оно станет последним перевалом для Пашиняна — как в прямом, так и в обратном смыслах этого слова. Если он справится с этой задачей, тогда останется у власти до окончания своего срока. А если нет, тогда, в лучшем случае, придется дожить оставшуюся жизнь на чужбине…