40-е заседание Постоянного совета министров культуры TÜRKSOY состоится в следующем году в Шуше.

Как сообщили Report в Министерстве культуры, решение об этом было принято на 39-м заседании Постоянного совета министров культуры TÜRKSOY в Бурсе.

На заседании координация 40-го заседания Постоянного Совета министров культуры TÜRKSOY была возложена на министра культуры Азербайджана Анара Керимова.

Также единогласным решением министров культуры туркменский город Анев был выбран “Культурной столицей тюркского мира” на 2024 год.