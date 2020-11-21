2735 новых больных коронавирусом в Азербайджане

За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 2 735 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1374 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров.

Согласно сообщению, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 28 пациентов, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

В Азербайджане выявлено в общей сложности 89 898 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 62 243 человека вылечились, 1 107 скончались, число активных больных – 26 548.