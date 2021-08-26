В Турции за последние сутки сделано 297 068 тестов на наличие коронавирусной инфекции, позитивные результаты дали 19 616 тестов, 257 больных с диагнозом COVID-19 скончались.

Об этом сообщает ресурс covid19.saglik.gov.tr Минздрава Турции.

За минувшие 24 часа от коронавирусной инфекции нового типа в Турции выздоровели 15 205 человек.

Первую дозу вакцины от коронавируса получили 76,12 процента, вторую 58,23 процента взрослого населения Турции.

До настоящего времени в Турции применили 91 747 545 доз вакцины от коронавируса, в том числе 665 998 доз за минувшие 24 часа.