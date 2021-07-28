«Боевые дроны Bayraktar TB2 уже находятся на вооружении ВСУ и прошли испытания в зоне боевых действий на Донбассе. Для стран, которые столкнулись с проблемой защиты, сохранения своей территориальной целостности, продукция нашего предприятия и эти технологии являются стратегически важными», — заявил генеральный директор компании Baykar Makina, передает ИА Реалист.

Турецкая военная компания Baykar Makina планирует в дальнейшем устанавливать украинские двигатели на всю продукцию компании. Сейчас они используются в производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и нового поколения Akinci. Об этом в беседе с телеканалом «Дом» заявил генеральный директор компании Халук Байрактар.

«Отношения в сфере производства беспилотников между Украиной и Турцией, особенно в последние годы, приобрели стратегическое значение. Технологии авиационной промышленности Украины находятся на самом высоком уровне, на уровне мировых стандартов. И нам есть, что друг другу дать в этом сотрудничестве… Мы уверены в том, что усилиями наших ученых, турецких и украинских, мы выйдем на новые горизонты по производству качественных беспилотных летательных аппаратов», — отметил он.

По словам гендиректора Baykar Makina, производство беспилотников можно организовать и на территории Украины.

«Все зависит от Украины. Если Украина будет заинтересована в производстве подобных летательных аппаратов, Турция с удовольствием готова к сотрудничеству, и к реализации совместных производственных программ. Безусловно, для стран, которые столкнулись с проблемой защиты, сохранения своей территориальной целостности, продукция нашего предприятия и эти технологии являются стратегически важными», — заверил Халюк Байрактар.

Боевые дроны Bayraktar TB2 уже находятся на вооружении Вооруженных сил Украины (ВСУ) и прошли испытания в зоне боевых действий на Донбассе.

15 июля БПЛА Bayraktar TB2 получили Военно-морские силы Украины от Турции. Такие боевые дроны использовались во время конфликта в Нагорном Карабахе. Всего Украина намерена приобрести 48 турецких беспилотников.

Тут у многих возникает такой вопрос – когда Азербайджан приобретал эти беспилотники, перед ним стояли вполне конкретные и в принципе осуществимые задачи по очистке своих земель от военной техники и живой силы противника – Армении. У Украины ситуация несколько иная. Перед ней несопоставимый по силе враг и оккупант. Можно ли представить, что какое бы то ни было количество турецких боевых дронов способно помочь Украине изгнать российские войска из Крыма и Донбасса? Или может Киев видит несколько иные задачи для приобретаемых (и в перспективе изготавливаемых внутри страны) Bayraktar TB2?

На эти вопросы # ответили известные украинские эксперты.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы:

— Байрактары точно не могут помочь Украине изгнать оккупантов. Это вообще больше политический международный вопрос. Потому что противник не просто несопоставимый, а превосходящий.

Другой вопрос — это противодействие возможному расширению российской агрессии. Но даже для этого нужны не только БПЛА, пусть даже и ударные. А нужны ПТРК и гранатометы, чтобы уничтожать танки и бронетехнику и ЗРК, чтобы уничтожать авиацию и ракеты. Нужна дальнобойная артиллерия и зенитные пушки с управляемыми снарядами для уничтожения тех же дронов. К сожалению, на данный момент не все из вышеперечисленного имеется в ВСУ в необходимых количествах.

Игорь Семиволос, исполнительный директор Центра ближневосточных исследований:

— Резонный вопрос. У меня есть несколько соображений на этот счет. Начну, пожалуй, со стратегии сдерживания. События весны сего года, когда россияне перебросили к украинской границе невиданное ранее количество живой силы и техники в рамках так называемых учений, показали, что угрозу начать полномасштабный конфликт против Украины Москва активно использует не только для запугивания украинской власти, но и наших союзников на Западе. Принято считать, что результатом обострения ситуации возле украинской границы стали переговоры между Путиным и Байденом, где среди прочего решалась судьба Северного потока — 2. Еще великий Сунь Цзы говорил, что лучшей победой является та, которая получена еще до начала боевых действий. В этом плане, Москва, без сомнений, демонстрирует хорошее знание предмета. И хотя многие аналитики обращали внимание на широкомасштабную пропагандистскую кампанию, направленную на запугивание украинцев, отличить блеф от реальности с нынешним уровнем управления процессами в Киеве крайне сложно.

Поэтому появление на вооружении Bayraktar TB2 дает нам определенную уверенность в воздушной поддержке украинской армии в случае полномасштабного российского наступления и отрезвляет противника. Это не менее актуально и для моря – поскольку направление со стороны оккупированного Крыма остается потенциально опасным для украинских портов на Черном и Азовском морях.

Второй момент – это формат военно-технического сотрудничества со страной, которая доказала, что ее вооружение и технологии могут обеспечить стратегическое преимущество во время конфликта. В условиях, когда Берлин даже думать боится о возможности поставок в Украину оборонного вооружения, а Вашингтон сокращает финансирование, наличие такого союзника, готового подставить плечо, крайне важно. Бизнес есть бизнес, пожимают плечами турки, в ответ на настоятельные требования московитов не поставлять современное вооружение украинцам. В конечном итоге, они же покупают С-400 у Москвы, несмотря на протесты США. Поэтому, если не хватает львиной шкуры, как говорил Плутарх, можно пришить кусочек лисьей. Все равно любви между турками и русскими как не было, так и не будет, а деньги не пахнут.

Третий момент – стратегический. Конечно, сейчас нет возможностей решить конфликт с Россией другим путем, кроме переговоров. Впрочем, речь идет скорее о заморозке на некоторый период, в ожидании момента, когда ситуация изменится. Опять-таки, по заветам упомянутого выше Сунь Цзы — в ожидании, когда «полное станем пустым, а пустое полным». Тут, скажем честно, и мы, и россияне лелеем надежды, что чаша сия минует и Киев, и Москву. Другими словами, в таком фундаментальном противостоянии ставка делается на долгосрочные тренды – кто кого переживет. В этом плане недавняя статья московского фюрера, которую уже окрестили русским «Майн Кампфом», не только заявка на дальнейшую экспансию, но и признание, что проект «рускава мира» в Украине терпит неудачу.

Поэтому сохраняем спокойствие, чистим пулемет, и усиливаемся боевыми беспилотниками.