18-летняя австралийка неожиданно родила

Жительница австралийского штата Квинсленд не замечала собственной беременности, пока не начались роды. Об этом сообщает Nine News.

15 апреля 18-летняя Эмбер Смит (Amber Smith) затошнило, поэтому она пошла в душ. «В душе я почувствовала сильное напряжение в животе, через секунду хлынула вода, и я закричала», — рассказывает она. На крик прибежал ее жених. Он увидел показавшуюся головку младенца и успел принять роды.

Смит уверяет, что даже не подозревала о беременности. «Эти девять месяцев казались мне точно такими же, как и прошлые, — объясняет она. — У меня всегда были нерегулярные месячные, поэтому я не заметила ничего необычного». По ее словам, незадолго до родов ее живот немного вырос, однако она сочла, что причиной этого было переедание. (Лента.Ру)

| 2020-04-22T23:53:58+00:00 23 апреля 2020, 03:53|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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