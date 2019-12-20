В Культурном центре имени Ататюрка в Бурсе состоялся симфонический концерт с участием азербайджанских и турецких музыкантов

В одном из самых крупных залов Турции, в Культурном центре имени Ататюрка города Бурса состоялся симфонический концерт при участии азербайджанских и турецких музыкантов, сообщает #.

Государственный симфонический оркестр Бурсы под управлением главного дирижера и музыкального руководителя Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета, Заслуженного артиста Азербайджана, лауреата международных конкурсов, главного приглашенного дирижера Кунминского филармонического оркестра (Китай), доцента Бакинской музыкальной академии Эйюба Кулиева исполнил интересные образцы современной азербайджанской музыки — впервые в Бурсе прозвучали сюита из балета «Любовь и смерть» знаменитого композитора, народного артиста Азербайджана, профессора Полада Бюль-Бюльоглу и Концерт для балабана и симфонического оркестра талантливого композитора и педагога Ильяса Мирзоева.

Сольная партия в концерте И.Мирзоева прозвучала в трактовке прославленного музыканта, исполнителя на народных духовых инструментах Алихана Самедова, для которого написано это сочинение. 3-х частное крупное произведение для балабана является одним из редких образцов в этом жанре. Во втором отделении концерта также прозвучал один из шедевров мировой классической музыки — 9-я симфония Антонина Дворжака «Из нового света». Яркая трактовка азербайджанского дирижера симфонии поразила турецкую публику. После совместного выступления азербайджанских и турецких музыкантов зрители долго не отпускали их со сцены. Нужно отметить, что это первый совместный проект дирижера Эйюба Кулиева и Государственного оркестра Бурсы.