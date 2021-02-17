1/8 финала Лиги чемпионов: «Боруссии» победила «Севилью», «Порту» обыграл «Ювентус»

Германский футбольный клуб «Боруссия» из Дортмунда в гостях одержал победу над испанской «Севильей» со счетом 3:2 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, передает ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Махмуд Дауд (19-я минута) и Эрлинг Холанд (27, 43). У проигравших отличились Сусо (7) и Люк де Йонг (84).

Ответный матч пройдет в Дортмунде 9 марта.

Португальский футбольный клуб «Порту» на своем поле одержал победу над итальянским «Ювентусом» со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Забитыми мячами в составе «Порту» отметились Мехди Тареми (2-я минута) и Мусса Марега (46). За «Ювентус» отличился Федерико Кьеза (82).